Опубликована карта распространения коронавируса по областям Украины на 30 сентября
В Минздраве показали рост заболеваемости коронавирусом в разных регионах страны по состоянию на 30 сентября. За последние сутки заразилось еще 4 027 человек, излечилось 2 110 пациентов и скончалось 64.
Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook.
- Винницкая область - 6 194 случая;
- Волынская область - 8 059 случаев;
- Днепропетровская область - 5 822 случая;
- Донецкая область - 3 477 случаев;
- Житомирская область - 5 923 случая;
- Закарпатская область - 9 819 случаев;
- Запорожская область - 3 995 случаев;
- Ивано-Франковская область - 13 700 случаев;
- Кировоградская область - 1 108 случаев;
- Киев - 22 778 случаев;
- Киевская область - 9 139 случаев;
- Львовская область - 20 350 случаев;
- Луганская область - 1 049 случаев;
- Николаевская область - 3 163 случая;
- Одесская область - 13 529 случаев;
- Полтавская область - 2 231 случай;
- Ровенская область - 12 411 случаев;
- Сумская область - 4 223 случая;
- Тернопольская область - 13 514 случаев;
- Харьковская область - 18 678 случаев;
- Херсонская область - 1 134 случая;
- Хмельницкая область - 6 068 случаев;
- Черновицкая область - 14 446 случаев;
- Черкасская область - 4 022 случая;
- Черниговская область - 4 127 случаев.
Напомним, в Германии, где еще несколько дней назад были готовы разрешить Рождественские ярмарки, главы регионов решили ограничить число участников частных общественных мероприятий 50 людьми. Это связано с ростом числа заражений коронавирусом.
Как сообщала "Страна", Ибица, один из принадлежащих Испании Балеарских островов архипелага в Средиземном море, вводит жесткие ограничения из-за быстрого распространения коронавируса в последние две недели.
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