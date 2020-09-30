В Минздраве показали рост заболеваемости коронавирусом в разных регионах страны по состоянию на 30 сентября. За последние сутки заразилось еще 4 027 человек, излечилось 2 110 пациентов и скончалось 64.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook.

Винницкая область - 6 194 случая;

Волынская область - 8 059 случаев;

Днепропетровская область - 5 822 случая;

Донецкая область - 3 477 случаев;

Житомирская область - 5 923 случая;

Закарпатская область - 9 819 случаев;

Запорожская область - 3 995 случаев;

Ивано-Франковская область - 13 700 случаев;

Кировоградская область - 1 108 случаев;

Киев - 22 778 случаев;

Киевская область - 9 139 случаев;

Львовская область - 20 350 случаев;

Луганская область - 1 049 случаев;

Николаевская область - 3 163 случая;

Одесская область - 13 529 случаев;

Полтавская область - 2 231 случай;

Ровенская область - 12 411 случаев;

Сумская область - 4 223 случая;

Тернопольская область - 13 514 случаев;

Харьковская область - 18 678 случаев;

Херсонская область - 1 134 случая;

Хмельницкая область - 6 068 случаев;

Черновицкая область - 14 446 случаев;

Черкасская область - 4 022 случая;

Черниговская область - 4 127 случаев.

Напомним, в Германии, где еще несколько дней назад были готовы разрешить Рождественские ярмарки, главы регионов решили ограничить число участников частных общественных мероприятий 50 людьми. Это связано с ростом числа заражений коронавирусом.

Как сообщала "Страна", Ибица, один из принадлежащих Испании Балеарских островов архипелага в Средиземном море, вводит жесткие ограничения из-за быстрого распространения коронавируса в последние две недели.