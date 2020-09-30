Сколько украинцев болеют коронавирусом. Фото: flickr.com

В Минздраве показали рост заболеваемости коронавирусом в разных регионах страны по состоянию на 30 сентября. За последние сутки заразилось еще 4 027 человек, излечилось 2 110 пациентов и скончалось 64.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook.

  • Винницкая область - 6 194 случая;
  • Волынская область - 8 059 случаев;
  • Днепропетровская область - 5 822 случая;
  • Донецкая область - 3 477 случаев;
  • Житомирская область - 5 923 случая;
  • Закарпатская область - 9 819 случаев;
  • Запорожская область - 3 995 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 13 700 случаев;
  • Кировоградская область - 1 108 случаев;
  • Киев - 22 778 случаев;
  • Киевская область - 9 139 случаев;
  • Львовская область - 20 350 случаев;
  • Луганская область - 1 049 случаев;
  • Николаевская область - 3 163 случая;
  • Одесская область - 13 529 случаев;
  • Полтавская область - 2 231 случай;
  • Ровенская область - 12 411 случаев;
  • Сумская область - 4 223 случая;
  • Тернопольская область - 13 514 случаев;
  • Харьковская область - 18 678 случаев;
  • Херсонская область - 1 134 случая;
  • Хмельницкая область - 6 068 случаев;
  • Черновицкая область - 14 446 случаев;
  • Черкасская область - 4 022 случая;
  • Черниговская область - 4 127 случаев.

Сколько украинцев болеют коронавирусом

Напомним, в Германии, где еще несколько дней назад были готовы разрешить Рождественские ярмарки, главы регионов решили ограничить число участников частных общественных мероприятий 50 людьми. Это связано с ростом числа заражений коронавирусом.

Как сообщала "Страна", Ибица, один из принадлежащих Испании Балеарских островов архипелага в Средиземном море, вводит жесткие ограничения из-за быстрого распространения коронавируса в последние две недели.

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