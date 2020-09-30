Фокин не отрекся

Несмотря на приближение выборов, героем вчерашнего дня в парламенте стал не кто-либо из партийных деятелей, а замглавы украинской делегации в Минской переговорной группе Витольд Фокин. Вчера он пришел на заседание парламентского комитета по обороне, где лично высказал депутатам все те тезисы, которые до этого озвучивал в интервью "Стране".

Экс-премьер не побоялся заявить о том, что для приближения мира на Донбассе нужна полная амнистия. Причем он подчеркнул: именно полная, потому что она ослабляет волю к сопротивлению у сепаратистов, – ведь многие из них могут сражаться с украинской армией только потому, что в случае поражения их ждет приговор.

Кроме того, Фокин ясно дал понять: альтернативы Минским соглашениям не существует. Соответственно, Украина должна провести выборы на Донбассе, которые станут первым политическим шагом к урегулированию.

Увы, ожидать, что большинство депутатов нынешнего парламента услышат представителя страны на переговорах, оснований нет. Разница между прошлым и нынешним парламентом лишь в том, что в прошлом против мира выступало большинство, состоявшее из националистов (естественных и перекрашенных), а в нынешнем против мира – союз националистов и "соросят", которые давят на неопределившуюся власть. Конфигурация поменялась, но результат тот же.

Фокину устроили форменный допрос. Фактически требовали отречься от своих слов в интервью "Стране". Тем более, что ранее тропинку к этому уже указали другие члены ТКГ - Резников и Гармаш, которые заявляли, что наше издание якобы исказило слова. Но Витольд Павлович не пошел по этой тропе обмана, а занял принципиальную позицию и повторил все то, что говорил и нам в интервью и даже более того (например, заявив, что не видит доказательств войны России с Украиной).

После этого комитет Рады утвердил проект постановление парламента с обращением к президенту с требованием отозвать Фокина из Трехсторонней контактной группа и осудить его заявления.

И Банковая, еще не дожидаясь голосования за это постановление депутатами, тут же выполнила это требование. Сегодня утром появилось заявление Офиса президент с осуждением Фокина.

Фактически президент дал понять, что не поддерживает тех членов своей команды, которые реально выступают за мир на Донбассе (а не занимаются имитацией переговорного процесса).

Однако значение выступления Фокина в Раде преуменьшать нельзя. Сегодня он стал ледоколом, прорубающим путь идее компромиссного мира на Донбассе. Эту идею отстаивает оппозиция, ее поддерживает большинство граждан, но ей все равно еще нужна легитимизация. И первый премьер независимой Украины ее осуществляет.

Однажды идея компромиссного мира станет господствующей в обществе, и никакие демарши радикалов не смогут этому помешать. Не исключено, что это произойдет после еще одной смены власти, но это точно произойдет. И Фокин делает такую перспективу на один шаг ближе.

Вернет ли парламент русский язык в школы?

Еще один шаг к медленным изменениям, произошедший вчера, – внесение в повестку дня двух законопроектов, которыми возвращается право русскоязычных граждан и представителей других нацменьшинств на обучение детей на родном языке.

Рассматривать их будут в среду – то есть в традиционный "день оппозиции", когда законопроекты обычно проваливаются. Однако на самом деле именно в нынешнем парламенте среда перестала быть "провальным" днем: если некий закон нужен руководству "слуг", его принимают вне зависимости от дня недели.

И судьба упомянутых законопроектов зависит именно от того, какой будет позиция руководства провластной фракции. Недавнее голосование по избранию членов комиссии, избирающей главу Специализированной антикоррупционной прокуратуры, показало, что большинство можно собрать без "соросят" и националистов. Нужна лишь политическая воля Банковой.

Но, скажем откровенно, шансов на это немного. Как показала ситуация с Фокиным, власти не хотят идти навстречу пожеланиям своих избирателей по ключевым вопросам. Видимо, опасаясь националистов.

Но вода камень точит. И, рано иди поздно, но свобода выбора языка (не только в образовании, но и в других сферах жизни) будет утверждена. Но, не исключено, что, опять же, для этого потребуется еще одна смена власти.

Бабий Яр: почему украинские политики забывают об убийцах?

Первые лица власти вчера были задействованы на торжествах по поводу трагической даты –79-й годовщины расстрелов евреев в киевском Бабьем Яру. При всех политических различиях вчера, к счастью, все комментировавшие трагедию политики были едины в ее оценке. Однако в одной детали они разошлись: часть политиков упомянула о том, что евреев в Бабьем Яру расстреливали нацистские оккупанты, а часть об этом "забыла".

Это может вызвать удивление – ведь вроде бы в Украине на данный момент нет движения по реабилитации Адольфа Гитлера или рейхскомиссара Украины Эриха Коха. И еще можно понять политиков из нынешней и бывшей властей, которые дружно умолчали о том, что немцам в организации расстрелов в Бабьем Яру активно помогала украинская полиция, состоявшая преимущественно из членов ОУН. Но зачем молчать о нацистах?

Между тем тенденция очевидна. Чем больше крен от центра к правому флангу, тем меньше у украинских политиков возникает желания проклинать немецких оккупантов. Они бы вообще с удовольствием заявляли, что расстрелы в Бабьем Яру – дело рук Красной армии, но до такой фальсификации пока украинская историография еще не дошла.

А потому некоторые представители власти, а также партии Порошенко, об убийцах из Бабьего Яра вообще не вспоминают. Видимо, внутри они все же осознают, что ОУН-УПА были фактическими союзниками нацистов, а потому обвинения в адрес немцев бросают тень и на тех, кого они сейчас прославляют.

Burisma все-таки вмешалась в американские выборы

Украинская тема в американских выборах начинает звучать все громче. После того, как в Сенате опубликовали отчет о коррупции Джо Байдена в Украине, в СМИ появились результаты расследования по теме компании "Бурисма", в которой получал зарплату Байден-младший. Из этого расследования вскрылись новые подробности того, как администрация Обамы-Байдена опекала "Бурисму". Подробности, важные именно для американской аудитории, – поскольку речь идет о давлении на американских же чиновников.

Так, согласно расследованию, посол США в Украине Джеффри Пайетт в 2015 году требовал от украинской власти расследования по этой компании, но после встречи с представителями близкой к демократам консультационной фирмы Blue Star Strategies в декабре того же года стал требовать обратного. А спустя пару месяцев был уволен генпрокурор, выполнивший первое требование и не захотевший выполнять второе.

В общем, как ни пытались демократы сбить тему Байдена еще до старта кампании встречными обвинениями и процедурой импичмента, "украинский" план Дональда Трампа (точнее, Рудольфа Джулиани) работает. Безусловно, он не станет ключевым фактором выборов, но может стать соломинкой, которая переломит хребет Байдена. В нынешней ситуации, когда отставание президента от его конкурента сократилось всего до 2%, любая мелочь может стать решающей.

И если это произойдет, в Украине многие пожалеют, что не захотели проводить расследование по "Бурисме".

Война на Кавказе: фактор Турции

Обстановка на армяно-азербайджанском фронте продолжает накаляться. Вчера Ереван сообщил о том, что турецкий самолет сбил армянский СУ-26; Баку и Анкара это отрицают, но, так или иначе, сам факт турецкой помощи азербайджанцам отрицать они не могут. Вчера в Анкаре прозвучали официальные заявления в поддержку азербайджанской армии.

И в конечном итоге именно от Реджепа Эрдогана зависит, станет ли нынешний конфликт полноценной войной или нет. Пока, несмотря на однозначность заявлений Анкары, турецкая армия открыто в дело не вступает. И азербайджанцы хоть и ведут активные боевые действия, но широкомасштабное наступление у них не получается.

Очевидно, что в одиночку Баку взять под контроль Нагорный Карабах не сможет, – нужна прямая военная помощь Турции. А в Анкаре, безусловно, взвешивают последствия такого вмешательства, которое будет осуждено и в Евросоюзе, и в России.

Безусловно, Эрдоган – политик, который способен делать рискованные шаги. Но вряд ли он будет делать их, рискуя остаться в одиночку против всего мира. Поэтому, если только Анкара не заручится поддержкой или хотя бы нейтралитетом Вашингтона, то полномасштабной войны, скорее всего, не будет.

Однако если Эрдоган все же решится расширить зону своего влияния на Карабах, то это приведет к глобальным изменениям во всей мировой политике, потому что Россия не останется в стороне и, в свою очередь, получит поддержку со стороны армянской диаспоры во Франции и США.