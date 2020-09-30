Следователи уже получили первые данные с бортовых самописцев Ан-26, который разбился в прошлую пятницу под Харьковом.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

"Завершить работу специалисты планируют до конца этой недели. Самописцы хоть и старые, но информация на них сохранилась в удовлетворительном состоянии. По делу уже допросили четыре десятка людей – от военных до очевидцев катастрофы. Правда, подробностей не разглашают. Следствие сейчас рассматривает четыре версии крушения: техническая неисправность, ошибка экипажа, ошибка руководства полетами и ненадлежащая подготовка самолета", – говорится в сюжете.

Напомним, что на борту судна Ан-26, разбившегося под Харьковом, было 20 курсантов Университета воздушных сил, а также семь офицеров и прапорщиков. Уцелел только один.

Ранее "Страна" публиковала фото с прощаний в Харькове с одним из курсантов, погибшим в авиакатастрофе под Чугуевом.