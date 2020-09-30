Украинский боксер Александр Усик поделился видео с подготовки к бою с Дереком Чисорой, который официально утвержден на 31 октября.

Соответствующий ролик боксер опубликовал на своей странице в Facebook.

"Тяжелая работа. Я иду за тобой", - написал он под публикацией, обращаясь к британскому сопернику Дереку Чисоре, с которым тому предстоит бой 31 октября этого года.

Напомним, бой между украинским боксером Александром Усиком и британским супертяжеловесом Дереком Чисорой состоится 31 октября 2020 года. Поединок уже был официально согласован. Отметим, что боксеры должны были встретиться 23 мая в Лондоне, однако бой отменили из-за карантина. Теперь Matchroom Boxing сообщил, что спортсмены согласовали новую дату боя.

Как сообщала "Страна", чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) назвал украинского супертяжа Александра Усика (17-0, 13 КО) кошмаром для соперников.