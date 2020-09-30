Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что первый заместитель главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Витольд Фокин должен ее покинуть. Поводом для этого стала позиция пожилого политика по Донбассу.

Об этом он написал большой пост в Фейсбуке.

В начале записи Ермак напомнил официальную позицию Украины по поводу событий на Донбассе и в Крыму. Во-первых "у нас идет война, в которой Россия - сторона конфликта, а не наблюдателя. И именно поэтому, а также из-за аннексии Крыма Запад применил против России санкции". Во-вторых, Киев настаивает на полной деоккупации и возвращении всех украинских территорий, только это и может означать восстановление подлинного мира.

"Россия должна уйти с нашей земли, забрав все свое - армию, вооруженные формирования, военную технику, оккупационные структуры. А еще было бы неплохо, если бы Россия забрала еще и свои дипломатические ловушки, в которые попали представители Украины в предыдущие годы и с которыми мы сегодня вынуждены разбираться", - отметил Ермак.

Затем он обратил внимание читателей на то, что некоторые "большие дипломаты", согласовавшие возврат части границы на Донбассе только после проведения выборов в ОРДЛО, "даже не извинились за это перед обществом" и не объяснили свои мотивы.

Далее Ермак заявил, что Трехсторонняя контакта группа не принимает никаких решений, а является логистической площадкой для согласования деталей и договоренностей, которые достигаются лидерами Нормандского формата. А все принципиальные решения принимаются только президентом, парламентом и правительством.

"Что мы имеем в итоге? В течение более чем двух месяцев у нас почти полная тишина на фронте. Это спасло десятки жизней наших военных и гражданских. Был такой результат у переговорщиков, которые работали раньше? Нет. Какими бы патриотическими они ни были. За что мы боремся сейчас? За то, чтобы освободить из плена всех наших людей, которые удерживаются как на временно оккупированной территории Украины, так и в России", - написал глава Офиса президента.

После этого он сделал акцент на том, что власть уже освободила многих пленных, и вспомнил о Фокине.

"Разве это господин Фокин согласовал обязательства провести выборы в ОРДЛО не после, а до возвращения Украины контроля над границей с Россией? Нет, не Фокин. Может, господин Фокин согласовал обязательства консультироваться относительно изменений украинского законодательства? Нет, не Фокин. А кто в 2014 году не стал защищать Крым от захвата? Господин Фокин? Нет, не Фокин. Вы знаете фамилии. Но почему-то обращаете больше внимания на слова, в том числе и этих людей, чем на плоды тех дел, которые были сделаны", - посетовал Ермак.

В конце он выделил свою главную мысль: "Все это не оправдывает сегодняшние слова господина Фокина. Моя личная позиция - господин Фокин должен уйти из ТКГ".

Ранее "Страна" рассказывала, как во вторник в Верховной Раде Фокину устроили фактически выволочку.

Мы также сообщали, что глава МВД Арсен Аваков назвал Фокина мерзавцем за позицию по Донбассу.