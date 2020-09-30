В центре Кропивницкого фура врезалась в троллейбус.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

В салоне троллейбуса в этот момент ехало трех десятков человек. "Троллейбус вылетел на тротуар, сбил электроопору, зацепил частный дом. Водитель электротранспорта в больнице, а вот ни один пассажир не пострадал", - говорится в сюжете.

Как утверждает водитель троллейбуса, от травм пассажиров спасло не чудо, а карантинные ограничения, из-за чего троллейбус перевозит только людей на сидячих местах.

От удара ни один пассажир даже не ушибся.

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