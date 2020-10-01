Приехавший с друзьями из Черниговской области в Ирпень 17-летний подросток решил развлечься и залез на железнодорожный мост. Короткая прогулка привела к ожогам 45% тела, а родителями парня теперь занимается полиция.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Киевской области.

"17-летний парень получил 45% термических ожогов II-III степени. Сейчас он находится в реанимационном отделении. Установлено, что парень вместе со своими друзьями приехал в город Ирпень из Черниговской области, чтобы провести досуг. В полночь кампания отдыхала вблизи набережной, тогда 17-летний юноша залез на железнодорожный мост и получил поражение током", - указано в сообщении.

Правоохранители начали проверку родителей, которые не уследили за чадом и отпустили его в путешествие без присмотра после несчастного случая. Также полиция призвала всех родителей Украины интересоваться времяпрепровождением своих детей и занимать их безопасными для жизни развлечениями.

Напомним, после прогулок по крыше киевского метро 29-летнего жителя Ужгорода, которому в результате хобби оторвало голову, на Сырецко-Печерской линии киевского метрополитена движение поездов восстановлено в обычном режиме.

Как сообщала "Страна", в киевской подземке подростки развлекались тем, что прыгали под поезд.