В Одессе трагически погибла финансистка 28-й мотопехотной бригады Татьяна Варава.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Так, 47-летняя женщина выпала из окна военного общежития и разбилась насмерть. Родные военной уверены, что ее смерть не случайна. Мол, женщину заставили свести счеты с жизнью из-за финансовых махинаций на работе.

Прокуратура расследует дело по статье "убийство", так как причин совершать суицид у женщины не было.

Ранее сообщалось, как в Одессе 18-летний парень на BMW врезался в четыре машины.

Также мы писали, что в Одессе мошенники попытались продать военный городок под видом арестованного имущества.