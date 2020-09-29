Врач "Луцкого клинического роддома" в Волынской области в свободное от работы время подрабатывал сутенером и продавал амфетамин.

Об этом сообщает "ВолыньNews" со ссылкой на решение Луцкого районного суда.

Отмечается, что с 29 января по 15 апреля помогал проституткам находить клиентов, то есть, оказывал услуги сутенера. Организацией рандеву он занимался на улице Ровенской, однако время от времени помогал организовывать такие встречи в саунах и отелях, за что получал по 200 гривен с каждой.

Врач также попался на продаже амфетамина, после чего признал свою вину и получил наказание в виде пяти лет лишения свободы. Вскоре приговор заменили на условный сроком на три года. На уступки пошли, исходя из хронической болезни врача, у который болен тяжелой формой сахарного диабета.

Напомним, во Львовском национальном университете ветеринарной медицины и биотехнологий имени Гжицкого нашли нарколабораторию, которая производила метадон.

Как сообщала "Страна", военная прокуратура, вместе с полицией, прекратила в Киеве работу четырех нарколабораторий. Участником преступной группировки был сотрудник Службы безопасности Украины.