В Кувейте после кончины 91-летнего эмира шейха Сабаха аль-Ахмада Аль Сабаха правительство провозгласило его преемника. Им стал наследный принц Кувейта шейх Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на западные СМИ.

Согласно конституции Кувейта, кронпринц Наваф официально получит власть позже, когда примет присягу в парламенте.

83-летний Наваф приходится братом покойному шейху. Часть полномочий эмира он получил еще летом, когда прежний эмир только перенес в США операцию по удалению двух опухолей. До этого момента кронпринц занимал пост министра внутренних дел и заместителя командующего национальной гвардией.

Как пишет "Википедия", Наваф был назначен наследным принцем 7 февраля 2006 года в нарушение традиции семьи ас-Сабах, по которой правящий эмир и наследный принц представляют её различные ветви: аль-Ахмед и ас-Салем.

Как писала "Страна", Сабах аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах был госпитализирован в июле, после чего ему сделали операцию.

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