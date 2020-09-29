Стала известна повестка специального саммита Евросоюза, который планировался на 24-25 сентября, но был перенесен на неделю из-за коронавируса у одного из сотрудников службы безопасности главы Евросовета. Лидеры ЕС обсудят ситуацию в Беларуси, Нагорном Карабахе, случай с Алексеем Навальным и другие вопросы.

Об этом сообщает "Интерфакс".

Основные темы обсуждения председатель Евросовета Шарль Мишель перечислили в письме-приглашении, адресованном главам государств и правительств стран ЕС.

"В конце заседания (1 октября - Ред.) мы обсудим текущие вопросы, требующие нашего внимания, а именно: ситуацию в Беларуси, отравление Алексея Навального и нагорно-карабахскую эскалацию", - написал Мишель.

Глава Евросовета добавил, что ужин первого дня саммита "будет полностью посвящен ситуации в восточном Средиземноморье и нашим отношениям с Турцией".

"Наша цель - создать пространство для конструктивного диалога с Турцией ради достижения стабильности и безопасности во всем регионе, а также для обеспечения полного уважения суверенитета и суверенных прав всех государств-членов ЕС. Это будет возможно только при конструктивном взаимодействии Турции. Все варианты для защиты законных интересов ЕС и его государств-членов остаются на столе", - отметил Мишель.

В повестке встречи ЕС на высшем уровне также значатся отношения между ЕС и Китаем.

"Мы хотим работать с Китаем над решением основных глобальных проблем, таких как пандемия Covid-19 и изменение климата. Мы также хотим настаивать на более сбалансированных и взаимных экономических отношениях, обеспечивающих равные условия. И мы продолжим продвигать наши ценности и стандарты", - заявил председатель Евросовета.

Мишель планирует обсудить с главами государств и правительств ЕС, как сделать союз более устойчивым, особенно на фоне последствий коронакризиса.

"Что особенно важно, я хотел бы, чтобы мы обсудили, как мы можем наилучшим образом усилить стратегическую автономию ЕС наряду с открытой и конкурентной социальной рыночной экономикой", - пояснил он.

Поэтому в пятницу, 2 октября, состоится подробное обсуждение раскрытия всего потенциала единого рынка, разработки амбициозной промышленной политики и использования возможностей, предоставляемых последними цифровыми разработками.

"В конце встречи мы представим краткую информацию о переговорах с Соединенным Королевством (о Brexit - Ред.)", - сообщил глава Евросовета.

По его словам, специальный саммит ЕС в четверг и пятницу "будет в первую очередь посвящен месту Европы в мире и нашей способности определять свою судьбу".

Как писала "Страна", из-за Covid-19 был также перенесен саммит ЕС-Украина.

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