Верховный суд оставил без изменений приговор апелляционного суда в отношении осужденной за мошенничество до двух лет лишения свободы.

Как информирует пресс-служба ВС, коллегия судей Уголовного суда ВС по делу № 642/4304/18 от 21.07.2020 оставила без изменений приговор апелляционного суда в отношении осужденной до двух лет лишения свободы, которая вместе с другим лицом разместила в СМИ и в интернете ложные объявления о том, что частное предприятие на выгодных условиях продает автомобили различных марок в беспроцентную рассрочку.

Как установили суды, осужденная путем обмана завладела средствами 11 человек, которые намеревались приобрести автомобили и оплатили задатки на общую сумму 521 550 грн.

Соответствующее сообщение появилось на сайте ВС.

Суд первой инстанции освободил лицо от назначенного наказания, однако апелляционный суд пришел к противоположному выводу, отметив о необходимости назначения наказания, связанного с лишением свободы.

Апелляционный суд указал, что суд первой инстанции не в достаточной степени мотивировал свое решение о возможности освобождения лица от отбывания наказания, поскольку это преступление средней тяжести, вину лицо признало частично, совершило 11 преступлений (ч. 2 ст. 190 УК Украины - мошенничество), причинив материальный ущерб, который добровольно не возместило.

Коллегия судей ККС ВС согласилась с выводом апелляционного суда.

Доводы защитника о неучете судом ряда обстоятельств, а именно того, что преступление было совершено вследствие стечения тяжелых семейных обстоятельств, осужденная активно способствовала раскрытию уголовного преступления, частично возместила пострадавшим убытки и не установлено обстоятельств, отягчающих наказание, не являются основанием для изменения судебного решения, а назначенное судом апелляционной инстанции наказание является соразмерным совершенному преступлению и в достаточной мере будет способствовать целям уголовного производства в части назначения наказания.

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