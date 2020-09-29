В Николаеве из СИЗО не могут выпустить отбывшего наказание за кражу гражданина Грузии из-за отсутствия переводчика. Переводчик нужен для процессуальных формальностей, которые обойти пока что не удается.

Об этом сообщает "Новости N".

Так, к журналистам обратились супруга и адвокат заключенного Амирана Махачашвили, отбывшего наказание за кражу по "закону Савченко", который предусматривает включение срока в период следственных действий, который осужденный провел под стражей. Учитывая это, в августе 2020 года полный срок заключения грузина закончился, однако отпустить его не могут.

В следственном изоляторе утверждают, что для признания приговора заключенным необходимо вручить Махачашвили его копию на грузинском языке для ознакомления, а сделать это пока что невозможно из-за отсутствия такого переводчика.

"Перед моим клиентом стоял выбор - либо он соглашается с приговором и исходя из этого срока, он должен был выйти, либо его обжаловать. Но выйти ему не предоставлялось бы возможным, даже если бы апелляция не подавалась, поскольку приговор не вступил в законную силу - с 12 мая до сегодняшнего дня осужденному не выдали приговор на грузинском языке. Это объясняется так - у государства нет денег на перевод. Есть письменные документы: судья Заводского районного суда Сергей Щербина отправлял запрос на предоставление перевода (приговора, - прим. авт.). Но для этого нужно 35 тысяч гривен, так как он имеет листов 50. Сказали, чтобы мы нашли деньги, перевели на грузинский язык приговор, а потом взыскали эти 35 тысяч с государства. Таким образом, осужденного к 6-ти годам человека можно держать в тюрьме 10 лет", - рассказал адвокат.

Правозащитник подал заявление о разъяснении приговора в Заводский районный суд, чтобы объясниться с администрацией СИЗО, однако там ему сказали, что приговор не подлежит разъяснению и после окончания срока отбытия наказания заключенный подлежит немедленному освобождению. Однако пока что этого не произошло - все инстанции согласны, что иностранец должен быть освобожден по истечению срока, однако ссылаютсяя на формальности и предлагают подать апелляцию, что не подходит в случае окончания наказания.

Видео: YouTube / "Новости N"

Напомним, в Запорожье женщина вырыла туннель трехметровой глубины протяжностью около 10 метров ради побега из тюрьмы сына, осужденного за убийство.

Как сообщала "Страна", в Черниговском следственном изоляторе несовершеннолетние заключенные попытались сбежать, избив надзирателя и выкрав у него ключи. Из-за происшествия в СИЗО начали служебную проверку.