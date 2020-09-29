Предприятие обратилось с иском к налоговой инспекции, в котором просило признать противоправным и отменить налоговое уведомление-решение.

Как информирует Юрлига, местный и апелляционный суды удовлетворили иск частично: признано противоправным и отменено налоговое уведомление-решение в части доначисления 113 278 грн. Решение мотивированы тем, что контролирующий орган может доначислить налогоплательщику неучтенные 25% штрафной санкции только в пределах 1095 дней.

Однако коллегия судей Административного суда ВС отменила решения судов предыдущих инстанций и приняла новое решение, которым отменено оспариваемое налоговое уведомление-решение.

Как следует из материалов дела, спорное налоговое уведомление-решение от 01 марта 2016 года, которым увеличена сумма штрафных (финансовых) санкций вдвое, принято на основании акта проверки от 28 ноября 2014 года.

Вместе с тем, согласно акта проверки от 28 ноября 2014 к истцу применена штрафная санкция в размере 25%, а не 50%.

При этом фактическим основанием для применения штрафных (финансовых) санкций в размере 50% от основной суммы денежного обязательства согласно налоговым уведомлением-решением от 1 марта 2016 года стали результаты проведения ответчиком служебной проверки на основании приказа Левобережной ОГНИ.

Верховный Суд отметил, что в рассматриваемой ситуации, учитывая обстоятельства дела контролирующий орган должен был провести повторную проверку на основании пп. 78.1.12 п. 78.1 ст. 78 ПК в соответствии с требованиями Налогового кодекса. В частности, такая проверка должна быть проведена на основании приказа контролирующего органа высшего уровня; по результатам проверки должны быть составлены акт проверки и налоговое уведомление-решение с соблюдением требований ст. 86 ПК.

Однако ответчиком нарушена процедура проведения документальной проверки, поскольку в материалах дела отсутствуют приказ контролирующего органа высшего уровня о проведении проверки и надлежащим образом составленый акт по результатам такой проверки.

Налоговым кодексом не предусмотрено право контролирующего органа после проведения документальной проверки и принятия налогового уведомления-решения в течение неограниченного времени составлять дополнение к ранее составленному акту проверки и принимать на этой основе новое налоговое уведомление-решение. Такие действия контролирующего органа противоречат определенным ПК процедурным механизмам о порядке проведения документальных проверок и принятия налоговых уведомлений-решений.

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