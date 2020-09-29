Глава днепровской больницы Мечникова Сергей Рыженко заявил, что в медицинском учреждении заканчиваются койки для больных коронавирусом. Сейчас в больнице находится 65 таких пациентов, из которых 11 - на ИВЛ.

Об этом сообщает ТСН.

Также для обслуживания всех больных не хватает врачей, поэтому приходится перепрофилировать хирургов. По его словам, за неделю было подтверждено 600 заражений коронавирусом только в его больнице, из пациентов большинство - жители Днепра.

"Сегодня все наши хирурги проходят обучение, как работать с COVID протоколами. Если дела так пойдут и дальше, то придется отказывать другим больным, а больницу полностью перевести в центр помощи инфицированным коронавируса", - рассказал Рыженко.

В связи с этим он призвал всех, у кого есть такая возможность, оставаться дома и напомнил о разрешении на проведение праздника в честь дня города около двух недель назад, которое дали накануне власти Днепра.

Видео: YouTube / ТСН

Напомним, не менее 20 человек в Харьковском облсовете подхватили коронавирус. В частности, болезнь выявили у главы ведомства Сергея Чернова, а также у части депутатов и сотрудников аппарата облсовета.

Как сообщала "Страна", увеличение количества больных коронавирусной инфекцией в Киеве и других регионах связано с естественным ростом острых респираторных вирусных инфекций.