Монеты номиналом 25 копеек и все банкноты гривны старых образцов, введенные в обращение до 2003 года, перестают быть средством платежа с 01 октября 2020 года.

Об этом сообщили в Нацбанке.

В НБУ объясняют, что монеты номиналом 25 копеек сейчас не размениваются из-за изъятия из обращения монет номиналами 1, 2 и 5 копеек, что произошло в прошлом году.

С 1 октября монеты номиналом 25 копеек и все старые банкноты, введенные в обращение до 2003 года, не будут принимать при расчетах наличными за товары и услуги, а Национальный банк будет изымать их из наличного обращения.

"То есть с 1 октября все магазины, рестораны, сфера быта должны прекратить их принимать, а остатки таких монет и банкнот - до 16 октября сдать в кассы банков Украины для зачисление на счета", - объясняют в Нацбанке.

В то же время граждане смогут без ограничений и бесплатно обменять монеты номиналом 25 копеек и старые банкноты, введенные в обращение до 2003 года, на монеты и банкноты других номиналов и образцов в течение следующих трех лет:

во всех украинских банках - в течение одного года с даты изъятия их из обращения - до 30 сентября 2021 включительно;

в Национальном банке и уполномоченных банках (Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзен Банк Аваль, ПУМБ) - в течение трех лет с даты изъятия их из обращения - до 30 сентября 2023 включительно.

Ранее сообщалось, что НБУ выпустит памятную монету "Славный город Запорожье" номиналом в пять гривен.

Также мы писали, что в Украине резко выросло число фальшивых купюр номиналом 500 гривен.