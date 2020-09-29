Председатель парламентского комитета по обороне и национальной безопасности Грузии Ираклий Сесиашвили заявил, что территория Грузии не будет использоваться третьими странами в их военных интересах. Об этом осведомлены соседние конфликтующие из-за Нагорного Карабаха Армения и Азербайджан.

Слова политика цитирует грузинский телеканал "Пирвели архи" ("Первый канал").

Сесиашвили пояснил, что под использованием в военных интересах он имеет в виду военный транзит через территорию Грузии.

"Мы на это говорим жесткое нет. Об этом знают наши соседи, которые с уважением относятся к этой позиции", - сказал парламентарий.

Он отметил, что Грузия следит за происходящим между Арменией и Азербайджаном и готова к любым сценариям. По его словам, в интересах Грузии установление мира и стабильности в регионе.

"Наш общий призыв с международным сообществом - прекратить огонь, использовать больше времени и ресурсов для мирных переговоров", - сказал Сесиашвили.

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