Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян впервые появились вместе на телеэкране в одной программе. Это произошло в политическом ток-шоу "60 минут" на телеканале "Россия 1".

Видеозапись передачи от 29 сентября с двумя высшими руководителями воюющих стран опубликована в YouTube.

Лидеры государств на русском языке высказали свое мнение по основным вопросам, связанным с конфликтом в Нагорном Карабахе.

Причины начала конфликта

Алиев заявил, что Азербайджан лишь отвечает на агрессию Армении. По его словам, армянские власти начали агрессию, так как стремятся использовать карабахский конфликт, чтобы отвлечь население от внутренних проблем.

Пашинян сказал то же самое: мол, Армения отвечает на агрессию Азербайджана. Он считает, что сейчас существует угроза существованию армянского народа, а Турция ищет повод ввести войска в Нахичевань.

Турецкое присутствие в Карабахе

Президент Азербайджана заверил, что Анкара оказывает его стране только моральную поддержку и не является стороной конфликта. Роль Турции в регионе он назвал стабилизирующей.

Пашинян же говорит, что участие турецких войск в конфликте - факт, а Анкара ищет повод расширить вмешательство в давний конфликт. По его словам, присутствие Турции в регионе ничего хорошего не обещает и может увеличить масштабы войны.

Переговоры о мире

Алиев заявил, что переговоров с Арменией быть не может из-за неприемлемых требований ее руководства.

Пашинян занимает менее радикальную позицию. Он считает, что для переговоров нужна соответствующая атмосфера, однако трудно говорить о них, пока идут военные действия.

Ранее "Страна" писала, что вор вторник канцлер Германии Ангела Меркель обсудила с Пашиняном и Алиевым военный конфликт в Нагорном Карабахе и призвала стороны прекратить огонь.

Мы также сообщали, что ситуацию в Нагорном Карабахе обсудит Совбез ООН.