Сотрудники Чернобыльского заповедника заявили о исследованиях размножения мышей около охладительного водоема четвертого, наиболее загрязненного радиацией, ядерного реактора.

Об этом сообщает пресс-служба Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника в Facebook.

"Водоем-охладитель: исследования продолжаются. В результате аварии на ЧАЭС ее водоем-охладитель претерпел очень высокого загрязнения радиоактивными веществами. Но когда уровень воды снизился и обнажилось дно пруда, здесь появилась возможность для формирования новых фитоценозов и расширилось жизненное пространство для многих видов животных из прилегающих территорий", - указано в сообщении.

Отмечается, что полигон водоема-охладителя - уникальное явление, которое всегда было интересно для ученых, поскольку позволяет накапливать и анализировать данные о влиянии зараженной радиацией среды обитания на процессы формирования новой жизни.

Поэтому сотрудники Чернобыльского заповедника вместе с исследователями из Института ядерных исследований НАН Украины решили проанализировать активное размножение мелких млекопитающих, в том числе мышей, около реактора.

Напомним, сотрудники Чернобыльского заповедника проверили, перезарядили все установленные в лесу фотоловушки и показали фото дикого кабана, косули и лося.

Как сообщала "Страна", сотрудники Чернобыльского заповедника показали фото осоедов и прочих хищных птиц, которые начали свою миграцию на Юг или только готовятся к ней.