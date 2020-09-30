Действующий президент США Дональд Трамп и экс-вице-президент Джо Байден проводят первый тур дебатов во время предвыборной гонки.

По правилам первый тур продлится полтора часа. Каждый оппонент получит по 15 минут, чтобы высказаться на шесть тем: честность выборов в США, эпидемия коронавируса, расовые протесты, состояние экономики, назначение судей Верховного суда и прошлое обоих претендентов на место в Белом доме на ближайшие четыре года.

Прямая трансляция дебатов:

Второй тур дебатов между Байденом и Трампом состоится 15 октября. Во время него они будут отвечать на вопросы аудитории.

Третий тур намечен на 22 октября. Во время него конкуренты смогут подискутировать.

Традиционно теледебаты на выборах президента США привлекают десятки миллионов зрителей. Кандидаты используют этот шанс, чтобы донести свою предвыборную программу.

Напомним, что рейтинги Байдена были выше, чем у Трампа на фоне карантина и массовых протестов, но в последнее время позиции Трампа растут, а у Байдена снижаются.

Ранее мы писали, как за шесть недель до выборов в США снова всплыла украинская карта. Американский сенат обнародовал разгромный отчет о работе в Украине сына бывшего вице-президента Байдена, конкурента Трампа. Речь идет о том, как сын Байдена устроился на большую зарплату в украинскую компанию "Бурисма", после чего против ее владельца Злочевского закрыли уголовные дела.