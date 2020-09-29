С 27 сентября прекратило действие соглашение между правительствами Российской Федерации и Украины о взаимном учреждении торговых представительств.

Об этом сказано в официальном сообщении Министерства иностранных дел РФ.

Как отметили во внешнеполитическом ведомстве, "упомянутое соглашение между правительствами двух стран было подписано в Москве 22 октября 1992 года. Таким образом, оно действовало почти 28 лет.

Как писала "Страна", о том, что Министерство промышленности и торговли Российской Федерации предложило ликвидировать российские торговые представительства в Украине, а также в Литве, стало известно в середине сентября. Решение связано с тем, что учреждения не выполняют свои функции.

Мы также сообщали, что в начале сентября Россия расширила список экономических санкций в отношении украинских политиков. В частности, туда внесли экс-президента Петра Порошенко и еще 41 депутата Верховной Рады девятого созыва.