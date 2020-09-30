В новой версии популярного авиасимулятора "Microsoft Flight Simulator" можно полетать над Донецким аэропортом.

Об этом написал в Facebook пользователь Анатолий Евтушенко.

"К новостям игровой индустрии. В прошлый раз вы все порадовались Донецку в Сall of Duty, Арена в Fifa не меняется года с 13го, а теперь вот. Встречайте ДАП в Microsoft Flight Simulator 2020. Как живой!", - написал он.

Стоит отметить, что Донецкий аэропорт представлен в MSFS 2020 в довоенном состоянии. На него даже можно приземлиться. Следов войны не видно.

"Microsoft Flight Simulator" — серия гражданских авиасимуляторов, выпускаемых корпорацией Microsoft. От многих серий авиасимуляторов MSFS отличается весьма реалистичной физикой полёта, и, как следствие, большой сложностью управления самолётом.

В игре представлены практически все крупные аэропорты мира с реальным ландшафтом (с версии Flight Simulator 2002 смоделирован весь земной шар), реалистичными погодными условиями.

Новая версия Microsoft Flight Simulator вышла 18 августа 2020 года.

Напомним, в популярной компьютерной игре Call of Duty: Modern Warfare, релиз которой состоялся 25 октября прошлого года, появилась локация с центром Донецка – карта Downtown Donetsk.

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