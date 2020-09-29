В Минздраве рассказали, как предотвратить сердечные заболевание, которые являются основной причиной смертности в мире после инфекционных болезней и ДТП.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook.

"29 сентября - Всемирный день сердца. Этот день отмечают по инициативе Всемирной федерации сердца и при поддержке Всемирной организации здравоохранения с 2000 года. Сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной смертности в мире. Из 17 млн ​​смертей от неинфекционных заболеваний в возрасте до 70 лет 82% приходятся на страны с низким и средним уровнем дохода, 37% из них составляют сердечно-сосудистые заболевания", - указано в сообщении.

Основные факторы риска развития сердечно-сосудистых заболеваний:

повышенное артериальное давление;

повышенный уровень холестерина, сахара в крови;

избыточный вес;

гиподинамия;

курение;

употребление алкоголя;

стрессы.

Другие факторы, влияющие на риск развития сердечно-сосудистых заболеваний:

возраст - сердечно-сосудистые заболевания чаще всего встречаются у людей старше 50 лет, риск их развития увеличивается с возрастом;

пол - у мужчин больше шансов заболеть в раннем возрасте, чем у женщин;

чрезмерное употребление алкоголя.

Сердечно-сосудистые заболевания можно предотвратить с помощью профилактики - здоровый образ жизни и своевременное обращение к врачу могут спасти человека.

Напомним, по данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно три миллиона человек в мире умирают от злоупотребления спиртным, а 13,5% всех летальных случаев среди 20-39 летних связаны с алкоголем. Жара повышает риски для здоровья от употребления алкогольных напитков, особенно для людей со слабым сердцем.

Как сообщала "Страна", отца звезды российской эстрады Филиппа Киркорова, 88-летнего Бедроса, положили в московскую клинику. После осмотра Киркорова сразу госпитализировали в отделение хирургических нарушений ритмов сердца".