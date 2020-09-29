Печерский районный суд города Киева обязал Офис генерального прокурора начать расследование отмывания Петром Порошенко доходов через офшоры.

Об этом написал в Телеграм-канале известный юрист Андрей Портнов.

Адвокат отметил, что заявление в суд подавал он сам.

"Печерский суд Киева признал сегодня противоправной бездеятельность Офиса генерального прокурора и обязал его начать по моему заявлению расследование фактов отмывания преступных доходов Петром Порошенко на Британских Виргинских островах", - сообщил юрист.

Ранее "Страна" рассказывала, как Портнов через суд добивался, чтобы ГБР возобновило дело против Порошенко о захвате власти.

Мы также публиковали большое интервью с юристом, в котором он рассказал о делах против Порошенко, перспективах Зеленского и о том, будет ли создавать партию.