Глава МВД Арсен Аваков выступил с резкой критикой в адрес первого заместителя главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины (ТКГ) Витольда Фокина после его заявления об отсутствии войны России против Украины.

Об этом Аваков заявил на своей странице в Facebook.

"Фокин, на войне, которой, как вы говорите, нет - погибли тысячи наших солдат и гражданских. Скажете это семьям погибших от русских "Градов" под Саур-Могилой и Иловайском!?... Мерзавец. Слова Фокина за последние недели наносят колоссальный ущерб для страны и приносят боль и гнев в сердца украинцев", - написал Аваков.

Он также отметил, что "их там нет" - это слова президента РФ Владимира Путина, а не представителя Украины.

Кроме того, Аваков выступил за исключение Фокина из переговорного процесса по Донбассу. "Немедленно гнать, как минимум снова на пенсию", - написал Аваков.

Напомним, Фокин на заседании парламентского комитета по вопросам государственной власти во вторник сказал: "Что касается войны. Я не политик. Сделать какое-то определение этого я не могу, поскольку ни одного подтверждения, что там ведётся война России против Украины, я не видел". По его словам, против вооруженных сил Украины на Донбассе действуют "боевики и наёмники из почти 30 стран мира". Отвечая на вопросы членов комитета, Фокин сообщил, что за последние шесть лет он не был в зоне боевых действий на Донбассе.

Ранее "Страна" подробно писала о том, как в Раде устроили разборки Фокину и готовятся заблокировать переговоры по Донбассу.