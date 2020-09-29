Центральная избирательная комиссия Украины отменила решение территориальной избирательной комиссии об отказе в регистрации на местных выборах мэру Умани Александру Цебрию.

Об этом сообщили "Стране" в самой ЦИК.

Центризбирком установил, что основания для отказа были несущественными.

До 21:00 среды, 30 сентября, территориальная комиссия обязана повторно рассмотреть заявление Цебрия и зарегистрировать его кандидатом на выборы в мэры Умани, если не обнаружится никаких других нарушений.

Градоначальник Умани подтвердил "Стране" эту информацию.

"Но обязали уманскую ТИК рассмотреть повторно и сообщить о результатах ЦИК", - добавил мэр.

Как мы писали, об отказе Цебрию в регистрации стало известно 25 сентября.

Мы также сообщали, что власти пытаются снять партию "Оппозиционная платформа - за жизнь" с выборов в Николаевский областной и городской советы путем манипуляций в местных избиркомах.