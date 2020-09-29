Министерство информации Беларуси с 1 октября по 30 декабря отозвало статус сетевого издания у новостного портала tut.by, благодаря которому он приравнивался к СМИ. Ведомство анонсировало подготовку этого решения несколько дней назад.

В министерстве пояснили причины вердикта относительно портала.

Как сказано в министерском пресс-релизе, с 7 августа по 15 сентября 2020 г. "Тут бай медиа" вынесли четыре письменных предупреждения в связи с нарушением при выпуске сетевого издания tut.by статей 4 и 49 закона о СМИ - распространения порталом запрещенной информации. В судебном порядке предупреждения обжалованы не были.

Республиканский орган государственного управления в сфере массовой информации может предъявить в суд иск о прекращении выпуска средства массовой информации в случае вынесения ему в течение года двух и более письменных предупреждений. Следуя букве закона, Министерство информации предъявило в суд иск о прекращении выпуска сетевого издания.

Определением Экономического суда Минска от 25 сентября исковое заявление было принято и возбуждено производство по делу. После этого приказом министерства от 29 сентября выпуск tut.by приостанавили с 1 октября 2020 года до 30 декабря 2020 года.

В свою очередь, главный редактор tut.by Марина Золотова сообщила, что решение ведомства предварительное.



"Решение о приостановлении выпуска принято из-за того, что есть иск в суд. Основные наши действия будут направлены на суд, который состоится 8 октября. Это решение принимается Министерством информации в соответствии с законом о СМИ. Пока что это предварительное решение", - пояснила она.



Сетевое издание tut.by было зарегистрировано в январе 2019 года. До этого с момента основания в 2000 году портал работал без статуса СМИ. В Беларуси регистрация интернет-ресурса в качестве сетевого издания носит добровольный характер, но получение такого статуса дает дополнительные возможности в получении информации и освещении событий.

После президентских выборов в республике "Страна" сообщала о том, что там перестали работать все сайты.

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