В данный момент в Украине в эксплуатации находятся 53 самолетов Ан-26 и его модификаций, включая 24 экземпляра в гражданской авиации и 29 экземпляров в государственной авиации.

Об этом сообщило ГП "Антонов" на своей странице в Facebook.

По данным компании, самому старому из самолетов 48 лет и пять месяцев (1972 г. в.), самому молодому - 35 лет и один месяц (1985 г.).

Как отмечает "Антонов", на большинстве самолетов Ан-26 гражданской авиации техническое обслуживание выполняется согласно регламенту технического обслуживания самолетов Ан-24, Ан-26 с периодичностью базовой формы через 500 ± 50 летных часов.

Согласно регламенту предусматривается выполнение таких видом техобслуживания:

оперативное техническое обслуживание;

периодическое техническое обслуживание;

техническое обслуживание при хранении самолета;

сезонное техническое обслуживание;

специальное техническое обслуживание.

"ГП "Антонов" как разработчик выполняет работы по оценке техсостояния самолетов с целью решения для возможности продления ресурсов и сроков службы планера самолета. Этапы индивидуальной отработки сроков службы составляют один-два года. Самолетам Ан-26 всех модификаций в индивидуальном порядке может быть установлен назначенный срок службы 50 лет", - говорится в сообщении.

Кроме того, компания сообщила, что специалисты предприятия постоянно работают над модернизацией, обновлением и продлением летной годности самолетов типа Ан-24, Ан-26, Ан-30, Ан-72 и Ан-74, состоящих на вооружении, с целью обеспечения их безопасной эксплуатации в течение двух-пяти лет, пока их не заменят на более современные машины.

"ГП "Антонов" разработало средний военно-транспортный самолет Ан-178 и готов к его поставке. Этот новый самолет с современным бортовым оборудованием соответствует требованиям ВСУ и может заменить Ан-26, в том числе для подготовки курсантов. Предприятие начало работы над новым военно-транспортным самолетом Ан-188, который придет на замену Ил-76, срок службы которых заканчивается в 2035 году", - добавили в ГП "Антонов".

Напомним, вечером в пятницу, 25 августа, в Харьковской области, в районе Чугуева упал самолет Ан-26. В результате катастрофы погибли 26 человек - члены экипажа и курсанты Харьковского национального университета воздушных сил.

Как сообщалось, сотрудники "Антонова" вошли в госкомиссию по расследованию причин крушения Ан-26 под Чугуевом.

Также мы писали, что после авиакатастрофы под Харьковом в Украине временно запретили использовать самолеты Ан-26.