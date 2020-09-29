Не прошло и недели после задержания в Санкт-Петербурге 53-летнего актера, убившего и расчленившего транссексуала из Таджикистана, как город потрясло известие о новом изуродованном трупе. Возле яхт-клуба в Приморском районе мегаполиса нашли тело без головы и рук.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

"Тело без головы и рук обнаружили у яхт-клуба в Приморском районе", - коротко сказал собеседник агентства.

По его словам, растерзанное тело нашли в воде, его прибило к берегу. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Как писала "Страна", прошлой осенью в Петербурге известный историк Олег Соколов убил и расчленил свою сожительницу и аспирантку Анастасию Ещенко.

А минувшим летом все в той же культурной столице России жена расчленила рэпера Энди Картрайта, а его останки спрятала в холодильник.