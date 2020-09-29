Лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко, который сегодня заявил, что заразился коронавирусом, в последнее время активно ездил по регионам перед местными выборами. А вот в Верховной Раде на прошлой неделе он не появлялся: пленарных заседаний не было, депутаты работали в комитетах и фракциях. На заседании 29 сентября Петр Порошенко отсутствовал.

Собрали, что известно о Covid-19 у Петра Порошенко, где он был и с кем общался в последнее время.

Где был в последнее время Порошенко

Информация о положительном тесте появилась на странице Порошенко в Facebook.

"С сегодняшнего дня лечусь дома. Надеюсь на скорейшее выздоровление и призываю всех украинцев беречь себя!" - говорится в посте.

Отметим, что у Петра Порошенко сахарный диабет, который повышает риск сложного течения Covid-19.

В последние дни он встречался с массой людей в разных уголках Украины. Так, в конце прошлой недели он побывал в Сумах, где у него была активная программа. Он пообщался с прихожанами и священниками из храма Двенадцати апостолов ПЦУ.

Петр Порошенко в Сумах. Фото: facebook.com/petroporoshenko

Активно фотографировался со сторонниками в масках и без.

Петр Порошенко в Сумах. Фото: facebook.com/petroporoshenko

Побывал на заводе, где делают берцы.

Петр Порошенко в Сумах. Фото: facebook.com/petroporoshenko

А до этого он побывал в Днепре, нарушая рекомендации придерживаться социальной дистанции.

С кем встречалась Марина Порошенко

Петр Порошенко не указал, будет ли находиться на самоизоляции его жена Марина, которая в этом году баллотируется на местных выборах.

На днях она проведала в больнице члена "Европейской солидарности" Владимира Балуха после его избиения в Гидропарке.

Марина Порошенко в больнице. Фото: facebook.com

Марина Порошенко пообщалась с медиками и узнала, как себя чувствует Владимир Балух, которого "Евросолидарность" хотела выдвинуть номером один в список Киевоблсовета. Но по итогу первым номером пошла сама Марина Порошенко.

Жена экс-президента рассказала, что по словам врачей, состояние Балуха стабилизировалось и имеет положительную динамику: "Это очень нас вдохновляет на будущие положительные планы".

Марина Порошенко в больнице. Фото: facebook.com

Напомним, что сегодня стало известно, что коронавирусом заразилась глава парламентской фракции "Голос" Киры Рудык.