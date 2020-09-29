Не менее 20 человек в Харьковском облсовете подхватили коронавирус. В частности, болезнь выявили у главы ведомства Сергея Чернова, а также у части депутатов и сотрудников аппарата облсовета. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"На данный момент у нас есть информация о том, что примерно у 20 человек (депутатов и сотрудников аппарата) диагноз подтвержден или есть симптомы Covid-19. В последнем случае люди на самоизоляции, ждут результатов тестов", - сообщил начальник отдела по работе с общественностью и СМИ Харьковского облсовета Владимир Дягилев.

Очередная сессия облсовета, назначенная на 1 октября, была перенесена на 15 октября в связи с обострением ситуации по распространению в Харькове и области коронавируса.

Напомним, действующий мэр Харькова Геннадий Кернес заразился коронавирусом. 17 сентября его доставили на лечение в немецкую клинику "Шарите".

Ранее "Страна" писала о том, что "слуга народа" Беленюк сообщил, что заболел коронавирусом и обещал вести блог о ходе болезни.

Также мы сообщали, что Петр Порошенко заразился коронавирусом.