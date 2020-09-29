Бывший президент Украины и лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко заболел Covid-19. Об этом он сообщил в своем Facebook.

"Получил положительный тест на Covid. Не вовремя. Очень жалею, что вынужден сделать перерыв в поездках по регионам", - написал политик.

Он добавил, что за шесть последних лет привык переносить болезни на ногах.

"Но эта коварная. Много более коварная. Поэтому с сегодняшнего дня лечусь дома. Надеюсь на скорейшее выздоровление и призываю всех украинцев беречь себя!" - говорится в записи.

Отметим, что у Порошенко сахарный диабет, с которым при инфицировании коронавирусом нужно особо беречься, так как он значительно повышает риск перенести Covid-19 в тяжелой форме.

Как сообщала "Страна", в один день с Порошенко стало известно о заражении коронавирусом лидера парламентской фракции "Голос" Киры Рудык.

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