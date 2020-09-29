В возрасте 91 года после операции скончался эмир Кувейта шейх Сабах аль-Ахмад Аль Сабах. Об этом сообщил во вторник сообщает Аljazeera со ссылкой на заявление кувейтского королевского дворца.

Уточняется, что эмир скончался в США, где он с июля проходил лечение.

В соответствии с конституцией Кувейта, титул эмира должен унаследовать кронпринц шейх Наваф аль-Ахмед Аль Сабах, который фактически руководил страной в период нахождения эмира Сабаха на лечении в США. До этого времени он занимал пост министра внутренних дел и заместителя командующего национальной гвардией.

Шейх Сабах стал эмиром в январе 2006 года после того, как занимал несколько министерских постов, в том числе пост министра иностранных дел. Он был широко известен как "архитектор" современной внешней политики Кувейта. Он настаивал на дипломатии при решении региональных проблем, таких как продолжающийся бойкот Катара четырьмя арабскими странами.

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