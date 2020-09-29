Партия "Оппозиционная платформа - за жизнь" заявила, что власти пытаются снять "ОПЗЖ" с выборов в Николаевский областной и городской советы через манипуляциями в местных избиркомах.

Заявление по этому поводу опубликовано на сайте "Оппоплатформы".

"Власть "слуг народа" - политический банкрот в Николаевском регионе. Все, что они делают - попытка манипуляциями отстранить оппозицию от участия в выборах, сорвать демократический избирательный процесс и изменить реальные рейтинги партии власти", - отметили в партии.

В "ОПЗЖ" пообещали в ближайшее время поименно назвать всех участников "грязных незаконных действий" и привлечь их к ответственности.

Ранее "Страна" сообщала, что в Одессе "Украинскую морскую партию" Сергея Кивалова не пустили на выборы из-за гендерных квот.

Мы также писали, что местные выборы пройдут в этом году по новым правилам.