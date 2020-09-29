Во вторник, 29 сентября, неизвестный угрожал взорвать одно из отделений Приватбанка в Киеве, требуя перечислить ему 500 тыс. гривен на карту.

Об этом сообщила пресс-служба Приватбанка.

"Приватбанк обратился в полицию для возбуждения уголовного производства по факту угрозы террористического акта и задержания неизвестного злоумышленника, который 29 сентября отправил в чат Службы клиентской поддержки сообщение с требованием перечислить 500 000 грн на его карту под угрозой подрыва одного из отделений банка в Киеве", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы Приватбанка, такое сообщение - "Если вы не заплатите мне 500000 гривен , я в.з.о.р.в.у в Киеве одно из отделений Приватбанка!!! Мой номер карты 5375……….5625 Монобанк. Жду в течение 12 часов" было получено в 2:30 ночи.

Сотрудники Службы безопасности банка обратились в правоохранительные органы и передала все материалы для поиска и задержания злоумышленника. Кроме того сегодня банк ввел в столичных отделениях усиленные меры безопасности.

Напомним, ранее полиция задержала пьяного мужчину, который угрожал взорвать супермаркет в Киеве.

Также мы сообщали, что в Полтаве мужчина взял в заложники копа и угрожал взорвать себя.