Октябрь такой разный месяц для разных знаков Зодиака. Одних ждет гармония и спокойствие, других качели эмоций и сложные времена.

Читайте гороскоп на этот месяц.

Овен (21.03 - 20.04)

Овны в октябре могут прийти к тому, чтобы снизить жизненный темп. Это не значит, что они будут бездействовать, наоборот, это поможет переосмыслить ценности, набраться сил и в дальнейшем поможет быть более продуктивными.

В первой половине месяца возможны трудности в общении с другими, а вот после 15 октября ваши способности в коммуникации будут на высоте. Это будет время благоприятное для свиданий, деловых переговоров, полезных связей.

Телец (21.04 - 20.05)

Тельцы в первой половине месяца могут вести себя непоследовательно - то загораться какой-то идеей, то отставлять все планы. Это приведет к тому, что в итоге вы ни в чем не продвинетесь. Возможно, так на Тельцов будет влиять осенняя хандра.

Во второй половине октября возможны мелкие неприятности и недоразумения на работе. Также усилится ваше влияние на окружающих и вы без труда сможете подтолкнуть их к тому, чтобы они поступали, как вам нужно.

Близнецы (21.05 - 21.06)

Близнецам в октябре нужно будет сосредоточиться на самых важных текущих делах, иначе вы так и не доведете их до конца. Также в этом месяце у вас есть все шансы определить свою главную мечту и начать путь к ней.

Во второй половине месяца одинокие Близнецы могу закрутить яркий роман с какой-то публичной личностью. В целом же для этого знака Зодиака на первый план выйдет не личная, а общественная жизнь.

Рак (22.06 - 22.07)

В этом месяце Ракам нужно будет следить за своими словами, поскольку обострится риск конфликтов с вашими близкими и коллегами по работе. Если вы научитесь слушать не только себя, количество острых моментов заметно уменьшится.

В октябре у Раков обострится интуиция, стремление к новизне, ваша способность к творчеству и креативу. Это поможет вам принимать нестандартные, интересные решения, которые изменят жизнь к лучшему.

Лев (23.07 - 23.08)

В октябре Львов ждут приятные моменты, связанные с общением с вашими любимыми и близкими людьми. Также в этом месяце могут начаться какие-то серьезные перемены, которые изменят вашу жизнь. Это может быть смена работы, места жительства, начало или конец семейной жизни.

Если вы осознанно решились на большие перемены, то главное, чтобы они не были продиктованы негативными эмоциями. Выбирайте путь вдохновляющий и наполняющий вас, а не цель из страха или бегства.

Дева (24.08 - 23.09)

В этом месяце не желательно делать дорогостоящие покупки, особенно, если они выбиваются из вашего бюджета. С осторожностью относитесь к тому, чтобы брать кредиты или занимать в долг. Лучше сосредоточиться на том, чтобы упорядочить финансы и жить по средствам.

Для Дев, которые будут проживать свою собственную жизнь, не ориентируясь на примеры других, октябрь в целом выдастся спокойным и удачным. Что касается личной жизни, то октябрь подарит много положительных эмоций тем, кто в паре, а те, чьи отношения были под угрозой, не смогут удержать их.

Весы (24.09 - 23.10)

Начало месяца принесет Весам финансовую прибыль и приятные подарки. Возможны мелкие неприятности, но они не оставят следа в вашей жизни. В личной жизни не предвидится перемен. Вряд ли вам захочется покорять новые вершины, но только потому, что вас и так все устраивает. Это весьма разумно, тем более, что месяц не будет благоприятен для разного рода авантюр.

В целом октябрь для Весов будет наполнен гармонией и хорошими событиями. Осенняя апатия - это не о вас.

Скорпион (24.10 - 22.11)

В начале октября Скорпионов может выбить из колеи усталость и апатия от новостей и бесконечных визитов. Вернуть силы поможет лимитированное общение с теми, с кем вам действительно приятно общаться. Во второй половине месяца вы можете попробовать себя в какой-то новой сфере, вас увлекут эксперименты.

В октябре способность Скорпионов радовать своего любимого человека будет на высоте, ему надолго запомнятся ваши приятные сюрпризы. У одиноких представителей этого знака изменений на личном фронте не предвидится.

Стрелец (23.11 - 21.12)

В октябре Стрельцы могут столкнуться с тем, что будут видеть искаженную картину реальности и исходя из этого принимать решения, которые потом вам покажутся опрометчивыми. Могут обостриться страхи, ревность. Одинокие Стрельцы могут связать себя отношениями с тем, кто окажется совсем не таким, как представлялось.

В целом лучше переждать неблагоприятный период, не начинать новые проекты, с осторожностью принимать кардинальные решения. В конце месяца могут произойти события, которые откроют вам глаза на происходящее.

Козерог (22.12 - 20.01)

В октябре Козероги могут столкнуться с ненадежностью людей. Те, кто обещал помочь, исчезнут либо же окажут "медвежью услугу". Однако, вы можете полагаться на себя. В этом случае месяц принесет вам финансовую стабильность, профессиональные достижения.

В личных отношениях многое будет зависеть от вашего терпения и тактичности. Одинокие Козероги могут завязать отношения, правда, не исключено, что потом проявятся скрытые проблемы.

Водолей (21.01 - 20.02)

У Водолеев октябрь пройдет весьма активно. Они будут на пике целеустремленности. Их врожденная креативность пригодится не только на работе, но и внесет новые нотки в дружеских или любовных отношениях. В течении месяца сохранится риск стать жертвой мошенников, поэтому прислушивайтесь к своей природной мудрости.

На личном фронте в этом месяце обойдется без драм и потрясений. Не исключено, что вы привлечете чье-то внимание, когда сами того не сознавая, дадите повод надеяться на романтические отношения.

Рыбы (21.02 - 20.03)

Рыбы могут ощутить, что в октябре начался сложный период в жизни. Накопятся нерешенные вопросы, проблемы, агрессия. Возможно, придется снизить свои финансовые расходы. Месяц может принести перепады эмоций. Одинокие Рыбы могут заинтересоваться человеком, который к ним равнодушен.

Но со второй половины месяца постепенно начнется подъем и Рыбы найдут в себе силы и желания идти дальше.