В Германии, где еще несколько дней назад были готовы разрешить Рождественские ярмарки, главы регионов решили ограничить число участников частных общественных мероприятий 50 людьми. Это связано с ростом числа заражений коронавирусом.

Как сообщает "Интерфакс-Украина", решение было принято 29 сентября на совещании с канцлером Ангелой Меркель.

"Мы сформулировали это как настоятельную рекомендацию", - сказала канцлер по итогам встречи с чиновниками.

Ограничение будет вводиться в том случае, если в земельном округе за семь дней на 100 тысяч человек рост заражения коронавирусом составит 35 человек.

Меркель добавила, что для нарушителей ограничительных мер будет введен новый штраф.

Сейчас в ФРГ все посетители ресторанов обязаны оставлять свои контактные данные, включая адрес и мобильный телефон. В Гамбурге в одном из кафе была зафиксирована вспышка заболевания, после чего выяснилось, что посетители кафе указывали фальшивые данные и выдуманные имена. Это не позволило проинформировать их о вспышке коронавируса. Теперь таких нарушителей смогут штрафовать на сумму до 50 евро. Правда, пока не до конца понятно, как именно нарушение будут проверять и фиксировать.

Ранее "Страна" сообщала, что в Брюсселе из-за коронавируса запретили проституцию.

А Израиль и вовсе ушел на жесткую изоляцию, подобную весенней.