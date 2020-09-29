Нардеп от "Слуги народа", заместитель главы комитета Верховной Рады по вопросам молодежи и спорта, чемпион мира по греко-римской борьбе Жан Беленюк подхватил коронавирус. Об этом он сам сообщил на своей странице в соцсети.

"К сожалению, коронавирус не обошел меня стороной… ну что, поборемся", - написал Беленюк в Facebook.

Также он опубликовал видеообращение, в котором рассказал, что уже второй день находится на самоизоляции после того, как у него стали подозревать коронавирусную инфекцию. О положительном результате ПЦР-теста спортсмен узнал во вторник. Нардеп также отмечает, что у него есть предположения, где он мог заразиться.

"Настрой боевой… Температура пару дней держится в районе 37 градусов, небольшая ломота в теле, под вечер болит голова", - сказал Беленюк, пообещав регулярно сообщать о своем состоянии и борьбе с болезнью в своем блоге.

Ранее "Страна" писала о том, что лидер "Голоса" Кира Рудык заразилась коронавирусом.

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