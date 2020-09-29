Прокуратура Киевской области сообщила о подозрении преступной группы, которые под видом сотрудников полиции совершали похищения людей, разбои, вымогательство, сбыт наркотических средств.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Как отмечается, подозрения сообщили по ч. 3 ст. 146, ч. 4 ст. 187, ч. 4 ст. 189, ч. 2 ст. 307 УК Украины и уголовных проступков – присвоение властных полномочий сотрудника полиции и незаконное завладение личным документом ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 353 и ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 357 УК Украины.

Как установило следствие, участники группы искали будущих жертв, изучали их образ жизни и представляясь работниками правоохранительных органов похищали потерпевших. В дальнейшем, угрожая им оружием, и применяя физическую силу, заставляли отдать денежные средства.

При обысках у подозреваемых по месту проживания правоохранители обнаружили и изъяли денежные средства, мобильные телефоны, оружия и патроны, черновые записи, средства обездвиживания и наркотические вещества.

В настоящее время установлено 4 потерпевших от противоправной деятельности "псевдополицейских".

В пресс-службе добавили, что досудебное расследование в уголовном производстве продолжается. Максимальная санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

Напомним, ранее СБУ разоблачила банду вымогателей, которые сами представлялись сотрудниками СБУ.

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