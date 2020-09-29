Исследователи из Европейского космического агентства (ЕКА) нашли под ледником на южном полюсе Марса сеть озер с соленой водой. Два года назад считалось, что озеро в этом регионе одно.

Об открытии пишет издание Science Alert.

Первое озеро обнаружили в 2018 году. Тогда исследователи даже не думали, что под поверхностью Красной планеты их может быть целая сеть.

Водоемы находятся на глубине около 1,5 километров. Всего их семь, причем самое большое озеро имеет длину примерно 20 километров.

Карта радиолокационных данных. Синие области обладают высокой отражающей способностью, что указывает на запасы жидкой воды

На такой глубине температура едва ли поднимается выше 205 Кельвин (-68 градусов по Цельсию), однако вода в озерах все равно остается жидкой - скорее всего, благодаря высокой солености, которая влияет на температуру замерзания.

Исследователи полагают, что эти озера могут сохранить следы жизни, которая, возможно, существовала на Марсе миллиарды лет назад, когда он был похож на древнюю Землю. В будущем к полюсам Марса ученые собираются отправить специальные аппараты, чтобы лучше изучить жидкую воду на планете.

Как сообщала "Страна", прошлым летом ученые NASA с помощью марсохода Curiosity провели исследование Красной планеты и нашли метан, который чаще всего указывает на присутствие жизни.

Мы также писали, что на поверхности Марса увидели свежий след от метеорита.