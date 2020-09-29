Первый заместитель главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию конфликта на Донбассе Витольд Фокин на заседании парламентского комитета по вопросам государственной власти рассказал об интересе России в связи с ситуацией на Востоке. Так же он добавил, что не видит на Донбассе войны россиян против Украины.

На вопрос депутатов, чего хочет Москва в Трехсторонней контактной группе, Фокин ответил: "Россия требует того, что конкретно прописано в Минских договоренностях: провести выборы на Донбассе".

На вопрос, идет ли у нас война с Россией, представитель Украины в ТКГ заявил, что это, на его взгляд, не подтверждено.

"Что касается войны. Я не политик. Сделать какое-то определение этого я не могу, поскольку ни одного подтверждения, что там ведется война России против Украины, я не видел", - сказал Фокин.

По его словам, против вооруженных сил Украины на Донбассе действуют "боевики и наемники из почти 30 стран мира".

Также Фокин сказал членам комитета, что за последние шесть лет он не был в зоне боевых действий на Донбассе.

Ранее "Страна" рассказывала, что на заседании комитета с участием Фокина разгорелся языковой скандал.

Также мы писали, что в парламенте пожилому Фокину фактически попытались устроить публичную порку.