Во вторник на нефтяных торгах усилилось снижение цен из-за опасений, что возобновившийся рост заболеваемости Covid-19 в мире замедлит восстановление мировой экономики и будет ограничивать спрос на нефть. Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:01 по Киеву во вторник составляет $41,26 за баррель, что на $1,17 (2,76%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

Уточняется, что срок действия ноябрьских контрактов на Brent истекает с завершением торгов в среду. Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизилась на $1,34 (3,3%) - до $39,26 за баррель.

Три крупнейших независимых нефтяных трейдера считают, что потребление нефти не восстановится за ближайшие полтора года, в то время как Total прогнозирует достижение пика спроса на нефть к 2030 году, пишет Bloomberg.

Согласно данным статистического сайта Worldometer, число летальных исходов инфицированных COVID-19 превысило отметку в 1 млн. Всего с начала пандемии в мире диагностировали свыше 33,3 млн случаев заражения коронавирусом.

"Рост случаев Covid-19 рассматривается как потенциальная угроза восстановлению спроса, в то время как добыча в Ливии восстанавливается в неподходящий момент. Производство в Ливии увеличилось почти втрое - с 90 тыс. б/с до 250 тыс. б/с", - отмечают аналитики ANZ, которых цитирует S&P Global Platts.

Трейдеры также ожидают публикации еженедельного доклада министерства энергетики США о запасах энергоносителей в стране, который может показать первое за последние три недели увеличение запасов нефти.

Запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 1 млн баррелей, прогнозируют эксперты, опрошенные агентством Bloomberg. Запасы бензина в Штатах, как ожидается, снизились по итогам восьмой недели подряд - на 1,2 млн баррелей.

Минэнерго США обнародует еженедельный доклад о запасах энергоносителей в стране в среду в 17:30 МСК.

Тем временем инвесторы надеются, что новый пакет экономических стимулов может оживить восстановление экономики США.

"Стимулирующие выплаты будут иметь большое значение для поддержки спроса в США в самый критический момент", - сказал аналитик AxiCorp Стивен Иннс.

Помимо этого, как сообщил во вторник межарабский телеканал аль-Арабийя, эмир Кувейта шейх Сабах аль-Ахмад Аль-Сабах скончался в возрасте 91 года.

Ранее "Страна" писала от том, что мировые цены на нефть отыгрывают потери прошлой недели.

Также мы сообщали, что "Нафтогаз" показал в 2020 году многомиллиардные убытки из-за снижения цен на нефть и газ.