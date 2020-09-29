На Международной космической станции (МКС) нашли место утечки воздуха, которая была зафиксирована год назад и усилилась в августе. Воздух сочится в российском модуле "Звезда".

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы "Роскосмоса".

Небольшую утечку воздуха на МКС обнаружили в сентябре 2019 года. В конце августа 2020-го, после того как ее скорость возросла в два раза (с 270 до 540 граммов в сутки), для поиска места утечки экипаж закрыл люки в модулях МКС с целью проверки их герметичности. Космонавты четыре дня были изолированы в российском сегменте станции.

Однако место утечки так и не нашли. При этом "Роскосмос" утверждал, что утечка не угрожает ни МКС, ни экипажу и находится в американском сегменте.

В сентябре темп утечки увеличился до 1,4 килограмма в сутки, поэтому потребовалась повторная изоляция экипажа на российском сегменте. По ее итогам специалист хьюстонского центра управления полетом МКС сообщил командиру станции Кристоферу Кэссиди, что утечка в американском сегменте не найдена.

"После анализа и поиска места утечки воздуха из атмосферы МКС установлено, что это место находится в служебном модуле "Звезда", в котором находится научная аппаратура. Негерметичность локализована в рабочем отсеке служебного модуля", - сказал собеседник агентства.

По его словам, сейчас идет поиск уже более конкретного места возможной утечки.



"При этом общее падение давления атмосферы МКС зафиксировано на уровне 1 миллиметра за 8 часов. Сложившаяся ситуация не представляет опасности для жизни и здоровья экипажа МКС и не препятствует продолжению полета МКС в пилотируемом режиме", - пояснил представитель "Роскосмоса".

Он добавил, что в ближайшие дни причина снижения атмосферного давления будет локализована и герметичность восстановлена.



Сейчас на МКС находятся российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американский астронавт Кристофер Кэссиди.

Это уже второй случай утечки воздуха на станции а два года. В 2018 году было найдено "рукотворное отверстие" в космическом корабле "Союз МС-09", которое было оперативно заделано экипажем станции. Причина его появления до сих пор не названа.

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