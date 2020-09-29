30 сентября, в день святых Веры, Надежды, Любови и Софии, в Украине будет много дождей. Влажную погоду в большинстве областей обусловит циклон. Лишь северо-восток - Сумщина, Харьковщина, Луганщина - будет в основном сухой воздушной массе. Об этом предупреждает синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, на востоке и северо-востоке завтра ожидается сильный ветер и даже штормовые порывы.

В целом, в Украине ветер будет юго-восточный, а на западе - северо-западный, 5-12 м/с, то есть, умеренный, однако "колючий".

"Холодной предполагается погода в западных областях, максимально только +12 +16 градусов.

В большинстве областей Украины в среду +14 +18 градусов, на юге и востоке +15 +20 градусов", - добавляет синоптик.

В Киеве 30 сентября будет влажно и облачно, в течение дня около +15 градусов и порывистый ветер.

Ранее "Страна" писала о том, что синоптики предупредили о сильных дождях и ветре в среду.

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