В Американской торговой палате (AmCham) в Украине раскритиковали предложенные Кабмином в проекте госбюджета-2021 и связанном с ним законопроекте №4101 повышения ставок налогов, акцизов и сборов, а также правил налогообложения.

Об этом говорится в заявлении АТП во вторник, передает "Интерфакс-Украина".

"Сегодня бизнес работает в условиях мирового экономического кризиса, обусловленного пандемией COVID… Принятие же предлагаемых изменений … только ухудшит ситуацию и не будет способствовать увеличению поступлений в бюджет", – говорится в заявлении.

Также в нем сообщается, что отдельные положения законопроектов не учитывают специфик развития отдельных отраслей и нивелируют стимулирующую функцию ставок налогов.

Также палата напомнила, что предложенные изменения нарушают заложенный в Налоговом кодексе принцип стабильности налогового законодательства, согласно которому они должны быть внесены не позднее, чем за шесть месяцев до начала нового бюджетного периода.

Как рассказал агентству один членов палаты, этот вопрос поднимался на встрече с премьер-министром Денисом Шмыгалем на прошлой неделе. В частности, против индексации ставок акцизов и сборов выступили пивовары и операторы мобильной связи.

В то же время представитель Минфина напомнил, что ежегодная индексация на индекс инфляции и промышленных цен предусмотрена отдельным законом, действие которого приостанавливалось последние три года, в результате чего ставки остаются на уровне 2017 года.

По словам представителя Минфина, ведомство готово обсудить возможность введения этой индексации с середины 2021 года, чтобы соблюсти принцип стабильности налогового законодательства, сказал собеседник агентства.

Как сообщалось, в бюджетном пакете Минфин предлагает также вернуться к практике ограничения переноса убытков прошлых лет и разрешить относить на валовые расходы в течение года лишь 20% убытков.

На 11,6%, согласно прогнозному уровню инфляции в 2020 году, предлагается повысить акциз на алкогольные напитки, экологический налог, ренту за использование радиочастот и на 12%, в соответствии с прогнозом роста цен промышленной продукции, ренту за использование недр. Эти предложения в середине сентября раскритиковала также Европейская бизнес-ассоциация.

Напомним, Кабинет министров одобрил изменения в Налоговый кодекс Украины.

Также сообщалось, что Кабмин хочет привязать акциз на алкоголь и экологический налог к прогнозу инфляции в Украине.