После того как турецкий истребитель F-16 сбил армянский Су-25, власти Армении рассматривают возможность обращения в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на посла Армении в России Вардана Тогоняна.

Ереван пока не обращался за помощью в организацию в связи с ситуацией вокруг Нагорного Карабаха, однако после происшествия с самолетом все может измениться, отметил дипломат. Вопрос об обращении сейчас обсуждается.

"Будет сейчас заявление по поводу возможности обращения в ОДКБ или нет, эта возможность у нас есть. Мы сейчас в связи с развитием обстановки этот вопрос обсуждаем, обсуждает руководство страны", - сказал Тогонян.

В ОДКБ заявили, что от Армении пока не поступало обращений.

ОДКБ - региональная международная организация, целями деятельности которой являются укрепление мира, международной и региональной безопасности и стабильности, защита на коллективной основе независимости, территориальной целостности и суверенитета государств-членов. Начало ОДКБ было положено 15 мая 1992 года. Сейчас в нее входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.

Между тем, как писала "Страна", Турция пока отрицает, что ее ВВС сбили армянский штурмовик Су-25. Ей вторит Азербайджан.

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