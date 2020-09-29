Синоптики предупредили о сильных дождях и ветре в среду. Карта прогноза погоды
В среду, 30 сентября, в Украине существенно испортится погода. В Карпатах и Прикарпатье ожидаются сильные дожди (II уровень опасности, оранжевый). Значительные дожди пройдут и в центральных регионах, а также в Херсонской и Запорожской областях. В южных регионах местами грозы. Непогода будет сопровождаться порывами ветра. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Ближайшей ночью температура воздуха до +9-14 градусов, на юге - до +14-17. В дневные часы будет прохладно - до +14-17 градусов. Теплее будет на юге и востоке - до +17-22.
Фото: meteo.gov.ua
Ранее "страна" писала о том, что циклон с юго-запада Европы принесет в Украину дожди и похолодание.
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