Украинские водители вышли в лидеры по росту количества ДТП на польских дорогах
В 2019 году в Польше возросло число ДТП, которые произошли по вине иностранцев. 11% зафиксированных аварий на дороге возникли при участии автомобилей с украинскими номерами.
Об этом информирует польское Бюро страхования автомобилей.
По данным организации, иностранцы в 2019 году были виновниками 17 004 ДТП, это 3,5% от общего количества аварий в Польше.
При этом на протяжении многих лет в антирейтинге стран, чьи граждане совершали ДТП на территории Польши, лидирует Германия. В 2019 году немцы были виновниками 27% происшествий. Также в связи с миграцией "заробитчан" с Востока, наибольший прирост ДТП зафиксирован среди украинцев. В 2019 году украинские водители стали виновниками 11% аварий, а в 2018 году - 7,2%.
Топ-5 стран-лидеров антирейтинга, чьи граждане отвечали за ДТП в 2019 году, выглядит следующим образом:
- Германия - 27%
- Украина - 11%
- Литва - 8,5%
- Белорусы - 7,8%
- Чехия - 7,6%
В дайджесте польского Бюро страхования автомобилей также указывается, что почти 70% всех аварий на дорогах, совершенных по вине иностранцев, были совершены водителями транспортных средств, зарегистрированных в соседних с Польшей странах. При чем такая тенденция наблюдается уже много лет и является следствием очень интенсивного транзитного движения Восток-Запад на территории Польши.
Напомним, недавно в Польше столкнулись три автобуса. Из 14 пострадавших в аварии, было две украинки. Они получили травмы различной степени тяжести.
Ранее мы писали, что в конце мая в Польше в ДТП погиб украинец. Авария случилась на автомагистрали А4 (уезд Шрода-Шльонска). Столкнулись Opel Movano и грузовик Mersedes.