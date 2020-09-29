В 2019 году в Польше возросло число ДТП, которые произошли по вине иностранцев. 11% зафиксированных аварий на дороге возникли при участии автомобилей с украинскими номерами.

Об этом информирует польское Бюро страхования автомобилей.

По данным организации, иностранцы в 2019 году были виновниками 17 004 ДТП, это 3,5% от общего количества аварий в Польше.

При этом на протяжении многих лет в антирейтинге стран, чьи граждане совершали ДТП на территории Польши, лидирует Германия. В 2019 году немцы были виновниками 27% происшествий. Также в связи с миграцией "заробитчан" с Востока, наибольший прирост ДТП зафиксирован среди украинцев. В 2019 году украинские водители стали виновниками 11% аварий, а в 2018 году - 7,2%.

Топ-5 стран-лидеров антирейтинга, чьи граждане отвечали за ДТП в 2019 году, выглядит следующим образом:

Германия - 27%

Украина - 11%

Литва - 8,5%

Белорусы - 7,8%

Чехия - 7,6%

В дайджесте польского Бюро страхования автомобилей также указывается, что почти 70% всех аварий на дорогах, совершенных по вине иностранцев, были совершены водителями транспортных средств, зарегистрированных в соседних с Польшей странах. При чем такая тенденция наблюдается уже много лет и является следствием очень интенсивного транзитного движения Восток-Запад на территории Польши.

Напомним, недавно в Польше столкнулись три автобуса. Из 14 пострадавших в аварии, было две украинки. Они получили травмы различной степени тяжести.

Ранее мы писали, что в конце мая в Польше в ДТП погиб украинец. Авария случилась на автомагистрали А4 (уезд Шрода-Шльонска). Столкнулись Opel Movano и грузовик Mersedes.