Из-за несоблюдения гендерных квот Одесская городская территориальная избирательная комиссия отказала "Украинской морской партии" в регистрации на местных выборах. При этом лидер политической силы Сергей Кивалов зарегистрирован кандидатом на выборах мэра Одессы.

Об этом говорится в решении избиркома от 28 сентября.

"...Отказать в регистрации всех кандидатов в депутаты, включенных в избирательные списки на первых местных выборах 25 октября 2020, выдвинутых Одесской областной организацией Украинской морской партии Сергея Кивалова в связи с нарушением порядка выдвижения кандидатов", - гласит текст документа.

Исходя из постановления, причиной отказа является несоблюдение гендерных квот при составлении списка партии.

"Согласно ч. 9 ст. 219 Избирательного кодекса Украины, при формировании единого и територальних избирательных списков организация партии должна обеспечить присутствие в каждой пятерке (в местах с первого по пятое, с шестого по десятое и т.д.) каждого избирательный список мужчин и женщин не менее двух кандидатов каждого пола", - отметили в ТИК.

При этом теризбирком зарегистрировал главу "Украинской морской партии" Сергея Кивалова претендентом на пост мэра Одессы.

Напомним, Кивалов не прошел в Верховную Раду 9 созыва по итогам последних выборов.

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