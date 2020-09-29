Турецкая сторона отрицает, что ВВС Турции сбили армянский штурмовик Су-25. Об этом сообщает РИА "Новости".

"Турция отрицает, что сбила армянский самолет", - говорится в сообщении.

Следом за Турцией Минобороны Азербайджана также опровергло сообщения о том, что F-16 сбил армянский самолет.

Напомним, Минобороны Армении сообщило о том, что турецкий истребитель F-16 сбил армянский штурмовик Су-25. Инцидент произошел в воздушном пространстве Армении, пилот армянского самолета погиб.

Ранее "Страна" писала о том, что Армения применит в Нагорном Карабахе военную технику огромной мощности.

Также мы сообщали, что посол Армении заявил, что в Ереване готовы обратиться к России за военной помощью. В то же в ремя в Кремле высказались о возможности военной поддержки Армении.